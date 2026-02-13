Карл III не дал экс-принцу Эндрю денег для женщины, якобы изнасилованной им

Король Великобритании Карл III не предоставлял своему брату Эндрю Маунтбеттен-Виндзору финансовую помощь для урегулирования уголовного дела с участием американки Вирджинии Джуфре, которая стала одной из жертв скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, пишет газета The Times .

Джуфре выступила с обвинениями против экс-принца Эндрю, заявив, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее в 17-летнем возрасте принуждали заниматься сексом. Чтобы урегулировать скандал, Эндрю занял у своей матери, королевы Елизаветы II, 7 млн фунтов стерлингов, а от фонда принца Филиппа, герцога Эдинбургского, — 3 млн фунтов стерлингов.

По некоторым данным, Карл III одолжил брату еще 1,5 млн фунтов стерлингов, а оставшуюся часть добавили другие члены королевской семьи.

В течение длительного времени Эндрю отрицал обвинения, выдвинутые против него Джуфре. Но после того как американка подала на него иск в США, представитель британской королевской семьи согласился урегулировать конфликт без судебного разбирательства, выплатив ей компенсацию.

В 2022 году королева Елизавета II приняла решение лишить принца его почетных воинских званий и должности покровителя нескольких общественных организаций. 30 октября прошлого года Букингемский дворец объявил, что Эндрю будет лишен титула «принц» из-за новых публикаций о его связях с Эпштейном.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позволила себе ироничное высказывание относительно мер, принятых в отношении экс-принца Эндрю на фоне его связей с осужденным за педофилию и организацию проституции среди несовершеннолетних Джеффри Эпштейном.

