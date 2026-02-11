Официальный представитель МИД России Мария Захарова позволила себе ироничное высказывание относительно мер, принятых в отношении принца Эндрю, брата британского короля Карла III, на фоне его связей с осужденным за педофилию и организацию проституции среди несовершеннолетних финансистом Джеффри Эпштейном.

После публикации новых деталей скандала Эндрю был вынужден покинуть Виндзорский замок, а в начале декабря его лишили всех знаков отличия, связывающих с королевской семьей.

Захарова акцентировала внимание на том, что к ответственности, даже формально, не был привлечен никто, кроме самого Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл.

«Бывшему принцу Эндрю поставили чемоданы и сказали: „Не мог бы ты съехать куда-то?“ И он съехал. В поместье поменьше. Ну, это наказание, я ничего не могу сказать. Отхлестали по щекам на глазах у всего мира. Сколько насиловал, сколько несовершеннолетних совратил, „ах ты подлец“! И езжай-ка ты в имение поменьше, а не в своем любимом оставайся», — подчеркнула дипломат в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Представитель внешнеполитического ведомства России также отметила, что суть ситуации заключается в «обелении» системы. По ее словам, определенные политические круги стремятся представить дело как частный случай, в то время как корень проблемы лежит в самих принципах функционирования этого механизма.

