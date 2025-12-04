Кадыров: конфликт с Европой закончится быстро и не в пользу нападающих

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова президента Владимира Путина о том, что Россия не намерена воевать с Европой, но готова дать отпор в случае агрессии.

В своем Telegram-канале он заявил, что Чечня не будет «церемониться» с потенциальным противником и ожидает приказа.

Глава республики выразил уверенность, что любой военный конфликт закончится быстро и не в пользу нападающих. В ироничном тоне он также спросил Путина, не обидится ли тот, если Европа сразу начнет приносить извинения.

Ранее Путин заявил, что Россия не планирует вступать в войну с Европой, но если она нападет на страну, то россияне «готовы прямо сейчас».

