Кадыров анонсировал вопрос Путину про свою отставку

Кадыров заявил, что сегодня спросит Путина про свою отставку

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным задаст вопрос о своей отставке. По его словам, он спросит об этом сегодня, 7 мая, передает специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

Таким образом глава Чеченской Республики прокомментировал вопрос о возможном уходе с занимаемого им поста.

«Сегодня спрошу у президента. Как скажет, так и будет. Выборы скоро. Спрошу. Но почему нет? Мы все сделали, все построили. А если что, если проблемы какие у кого-то появятся — вернемся!» — отметил политик.

Рамзан Кадыров в очередной раз подчеркнул, что вопрос о своей отставке решает не он, а глава государства.

Ранее в беседе с ИА «Чечня Сегодня» Кадыров, комментируя слухи об уходе с поста, заявлял, что «сам просит» освободить его от должности. Он выражал надежду, что его просьбу поддержат.

Позже Кадыров добавил, что «многие не поняли» его слов про отставку. По словам главы Чечни, соответствующее решение может принять только президент России.

«Я не решаю, буду ли я оставаться в должности главы ЧР или нет. <…> Я пехотинец! Я командный человек. Есть приказ — я выполняю», — говорил Кадыров.