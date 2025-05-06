«Многие не поняли»: Кадыров прокомментировал свою просьбу об отставке

Кадыров: решение об отставке с поста главы Чечни может принять только Путин

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал просьбу освободить его от занимаемой должности. По словам чеченского лидера, многие не поняли его слов об отставке.

Глава Чечни подчеркнул, что подобные решения принимает не он, а президент России и верховный главнокомандующий Владимир Путин.

«Я не решаю, буду ли я оставаться в должности главы ЧР или нет. <…> Я пехотинец! Я командный человек. Есть приказ — я выполняю», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что просит освободить его от занимаемой должности. Таким образом политик отреагировал на многочисленные слухи о своей отставке.