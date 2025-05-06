Рамзан Кадыров попросил отправить его в отставку

Рамзан Кадыров попросил освободить его от должности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что просит освободить его от занимаемой должности. Таким образом политик отреагировал на слухи о своей отставке, сообщает ИА «Чечня Сегодня» .

Кадыров признался, что слышал подобные слухи, и в медиапространстве «пишут всякое разное».

«Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — прокомментировал Рамзан Кадыров.

Ранее 17-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова назначили куратором республиканского МВД. В ходе заседания он также анонсировал кадровые изменения в структуре регионального ведомства.