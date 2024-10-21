Юлия Навальная* заявила, что планирует стать президентом России

Оппозиционерка Юлия Навальная* заявила, что хочет приблизить изменения в России. В будущем она планирует выдвигаться кандидатом в президенты страны, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

«Моя цель — приблизить и сделать возможными перемены в стране. Если я вернусь в Россию, я пойду на выборы кандидатом в президенты», — заявила Навальная* в интервью BBC.

Она также отметила, что при действующей власти у нее нет возможности вернуться в Россию. Она заочно арестована по делу об участии в экстремистской организации.

Навальная* призналась, что не знает, как «немедленно добиться перемен в стране». Она считает, что каждому человеку нужно по чуть-чуть работать в этом направлении.

Прокомментировала Навальная* и утверждение о том, что оппозиция за рубежом борется друг с другом. Она не считает, что это так, но отметила, что это нормально, когда политики конкурируют.

Ранее стало известно, что дочь Юлии* и Алексея** Навальных Дарья уже третий месяц работает в избирательном штабе кандидата в президенты США Камалы Харрис. Информация об этом появилась в LinkedIn — это американская соцсеть для установления деловых контактов.

* Включена в перечень физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

** Включен в реестр иноагентов, включен в перечень физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.