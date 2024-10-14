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Дочь Навальных* третий месяц работает в предвыборном штабе Камалы Харрис

Дочь Юлии* и Алексея** Навальных Дарья уже третий месяц работает в избирательном штабе кандидата в президенты США Камалы Харрис, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Информация об этом появилась в LinkedIn — это американская соцсеть для установления деловых контактов. В анкете Дарьи указано, что с августа она работает в штабе Харрис на должности менеджера по работе с волонтерами.

Публично дочь Навальной*, как и сама Юлия, нигде официально не сообщали о работе в избирательной кампании. Известно, что летом девушка окончила обучение в Стэнфордском университете.

Ранее СК выдал Навальной* документы о смерти ее супруга — блогера Алексея Навального**. В них указано, что оппозиционер скончался из-за «комбинированного заболевания».

* Включена в перечень физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

** Включен в реестр иноагентов, включен в перечень физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.