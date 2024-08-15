«Комбинированное заболевание»: жена Навального* получила документы о его смерти

Следственный комитет спустя 5 месяцев прислал супруге блогера Алексея Навального* Юлии Навальной** документы о его смерти. В них указано, что оппозиционер скончался из-за «комбинированного заболевания», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Заключение судебной экспертизы датировано 26 июля, как и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В документе указано, что Навальному* стало плохо 16 февраля. При этом его супруга заявляет, что блогеру не оказали медпомощь и доставили в медчасть уже без сознания.

Экспертиза опровергла версию, что оппозиционер скончался от оторвавшегося тромба. Причиной указано «комбинированное заболевание» — хронические болезни и наличие в трахее золотистого стафилококка. Это состояние привело гипертоническому кризу, отеку мозга и сердца.

Что касается телесных повреждений, они появились у Навального* в результате реанимационных мероприятий — непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. Жена блогера не согласна со многими позициями заключения. Она уверена, что аритмию невозможно определить у умершего человека. Навальная** также напомнила, что ее мужа должен был осматривать врач в колонии.

Ранее Басманный райсуд Москвы рассмотрел ходатайство столичных следователей об избрании меры пресечения в виде заключения Навальной**. Ей предъявлено обвинение в преступлении по части 2 статьи 282.1 УК РФ «Участие в экстремистском сообществе». Позже ее внесли в список террористов и экстремистов.

* Включен в реестр иноагентов, включен в перечень физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

** Включена в перечень физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.