Московский суд заочно арестовал Юлию Навальную

Басманный райсуд Москвы рассмотрел ходатайство столичных следователей об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Юлии Навальной, сообщает пресс-служба суда.

Ей предъявлено обвинение в преступлении по части 2 статьи 282.1 УК РФ «Участие в экстремистском сообществе». Навальная скрылась от органов предварительного следствия РФ, поэтому ее объявили в розыск.

Решением суда было удовлетворено ходатайство следствия. Навальной избрали меру пресечения в виде заключении под стражу сроком на 2 месяца. Он начнет исчисляется с момента ее экстрадиции в РФ или с задержания на территории страны.

Ранее Навальная с детьми уехала из России.