Вдову оппозиционера Юлию Навальную* внесли в список террористов и экстремистов. Его ведет Росфинмониторинг, сообщает РИА Новости .

Ранее Навальную* заочно арестовали по делу об участии в экстремистском сообществе. Также ее объявили в международный розыск.

Юлии Навальной* было предъявлено обвинение в преступлении по части 2 статьи 282.1 УК РФ «Участие в экстремистском сообществе». Женщина скрылась от органов предварительного следствия РФ, поэтому ее объявили в розыск.

Решением суда было удовлетворено ходатайство следствия. Навальной* избрали меру пресечения в виде заключении под стражу сроком на 2 месяца. Он начнет исчисляется с момента ее экстрадиции в РФ или с задержания на территории страны.

*внесена в список террористов и экстремистов