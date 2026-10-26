Подросток в Балашихе залил «перцовкой» женщину, помешавшую ему украсть водку

В городе Железнодорожный городского округа Балашиха в одном из местных супермаркетов произошел вопиющий случай. Подросток пытался украсть водку, а потом напал на женщину, сообщается в Telegram-канале «Желдор 18+».

Парень попытался украсть водку, но ему помешала бдительная женщина. Она попыталась отобрать у подростка алкоголь, после чего он залил ее перцовым баллончиком прямо в магазине.

На этом история не закончилась. Несовершеннолетний преступник дождался женщину на улице, где снова залил ее «перцовкой» прямо во дворе жилого дома.

Пострадавшая снимала парня на камеру, при этом он пытался отобрать у нее телефон. Женщина написала заявление в полицию.

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