Экспортеры завалили рынок валютой: юань уходит к 12 рублям

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Эксперт Тимошенко: нефть и экспортеры тянут рубль к 12,00–12,25 за юань

Решение ЦБ оставить ставку неизменной было ожидаемым и на рубль не повлияет. Поддержку ему оказывают рост предложения валюты от экспортеров на фоне высоких цен на нефть и визит Стива Уиткоффа в Россию. Торговый диапазон недели — 12,00–12,25 рубля за юань, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Решение российского регулятора оставить ключевую ставку неизменной на фоне усиления проинфляционных рисков было ожидаемо рынком, поэтому существенного влияния на курс рубля не окажет, считает он.

Основная поддержка рублю в паре с юанем на Московской бирже идет со стороны экспортеров: они продолжают наращивать предложение иностранной валюты на фоне высоких нефтяных цен, подогретых ближневосточным конфликтом.

Дополнительный, хотя и менее значимый позитив, по словам Тимошенко, принес недавний визит Стива Уиткоффа в Россию — он способен повлиять на градус геополитической напряженности и добавил рублю «аккуратного оптимизма».

Отдельного внимания заслуживает ситуация вокруг юаня. Китайские власти выставили на продажу государственные облигации в Гонконге по исторически низким ценам. Как поясняет эксперт, это происходит на фоне снижения доходности китайских облигаций — рынок ждет смягчения риторики денежно-кредитной политики КНР, при этом инвестиционный спрос на бумаги остается стабильным.

С учетом этих факторов Тимошенко обозначил торговый диапазон на неделю: 12,00–12,25 рубля за юань.

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