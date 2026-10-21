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Уиткофф покинул Петербург после переговоров с Путиным

Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф завершил рабочую поездку в Российскую Федерацию и покинул Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего репортера из международного аэропорта Пулково.

Ключевым лейтмотивом закрытой встречи в Константиновском дворце стал поиск путей прекращения вооруженного противостояния на Украине. Дискуссия с президентом России Владимиром Путиным заняла около трех часов.

К трапу вылетающего воздушного судна зарубежного чиновника сопровождал спецпредставитель главы РФ Кирилл Дмитриев.

Ранее на переговорах американский дипломат вручил президенту РФ Владимиру Путину комплект документов. В них содержится концептуальное видение Белого дома относительно мирного процесса. Вместе с тем спецпосланник президента США рассчитывает на готовность российского руководства вернуться к переговорам в трехстороннем формате ради детальной проработки технических аспектов будущих соглашений.

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