Встреча Путина и Уиткоффа закончилась

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге завершилась. Она шла примерно три часа, сообщает ТАСС .

Уиткофф доставил для Путина пакет документов с вариантами подходов к мирному урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, американский чиновник рассчитывает на то, что президент России изучит перспективу возвращения к трехсторонним контактам для детального разбора технических параметров урегулирования.

Двусторонние переговоры проходили 21 октября в залах Константиновского дворца. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что организационные моменты встречи удалось согласовать всего за несколько суток, а ключевым вопросом повестки стал украинский кризис.

В переговорном процессе также задействован спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. При этом зять президента США Джаред Кушнер, традиционно участвующий в поездках американского, пропустил визит по состоянию здоровья.

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