Ядерное оружие в Польше: Дуда сделал Трампу дерзкое предложение

Польский президент Анджей Дуда призвал Штаты разместить ядерное оружие на территории страны. Этот вопрос он обсудил со спецпосланником американского президента по Украине и РФ Китом Келлогом, сообщает ТАСС .

В интервью Financial Times Дуда заявил, что считает логичным перемещение ядерного оружия из Западной Европы или США в Польшу. Он отметил, что границы Североатлантического альянса сместились на восток в 1999 году и спустя 26 лет инфраструктуру НАТО также следует перенести восточнее.

«Для меня это очевидно. Я думаю, что не только пришло время (сделать это — ред.), но и стало бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь, — подчеркнул польский лидер.

В 2022 году Дуда уже выступал с подобным предложением перед администрацией экс-президента США Джо Байдена, но тогда инициатива не получила поддержки.

Россия же воспримет размещение американского ядерного оружия в Польше как серьезную угрозу.

Накануне стало известно, что США будут вновь поставлять оружие Украине через логистический хаб в Польше. Это подтвердил польский замминистра обороны Павел Залевский.