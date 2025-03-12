США будут вновь поставлять оружие Украине через Польшу
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После перерыва возобновились поставки вооружения из США на территорию Украины. Отправки осуществляются через польский аэропорт Жешув-Ясенка, сообщает «Царьград».
Информацию о восстановлении поставок подтвердил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.
«Возобновились поставки американского оружия из польского логистического хаба в Ясенках на Украину», — написал он в соцсети X.
По его словам, логистический узел в Жешув-Ясенке вновь обеспечивает бесперебойную доставку американской военной помощи украинской стороне. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также подтвердил этот факт в ходе переговоров с украинским коллегой Андреем Сибигой в Варшаве.
Предварительные договоренности, достигнутые в ходе переговоров между представителями США и Украины в Джидде 11 марта, привели к согласию о тридцатидневном прекращении огня и, как следствие, к возобновлению поставок оружия и обмена разведывательной информацией.