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Израильская армия: атаки «Хезболлах» не достигли своих целей

Представители ливанского движения «Хезболлах» не смогли достигнуть своих целей по нанесению урона Израилю, сумев только незначительно повредить гражданскую инфраструктуру, сообщают РИА Новости со ссылкой на израильскую армию.

Израиль нанес 40 превентивных ударов по источникам огня ливанского движения. Представитель ЦАХАЛ заявил, что Америка не имеет никакого отношения к ударам по южной части Ливана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также уже заявлял, что местным военнослужащим удалось предотвратить мощный удар по инфраструктуре страны, перехватив все беспилотники «Хезболлах».

Ранее сообщалось, что Израиль взорвал на территории Ливана контейнеры с ракетами «Хезболлы». Все они были спрятаны, но в конечном итоге найдены и уничтожены.