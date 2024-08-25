Израиль взорвал тысячи спрятанных в контейнерах ракет «Хезболлы» в Ливане
ЦАХАЛ: 100 израильских истребителей взорвали тысячи ракет на территории Ливана
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ЦАХАЛ атаковал скрытые контейнеры на территории Ливана, в которых хранились ракеты «Хезболлы». Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу израильского военного ведомства.
В операции участвовали примерно 100 истребителей ЦАХАЛ. Им удалось уничтожить тысячи ракет «Хезболлы».
По данным ЦАХАЛ, Ливан планировал использовать боеприпасы для атаки городов Израиля. Во время авианалета Иерусалим уничтожил 40 пунктов хранения ракет «Хезболлы».
Ранее Ливан атаковал Израиль 320 ракетами. Сообщалось о поражении 11 военных объектов ЦАХАЛ.