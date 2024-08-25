Ливан хладнокровно ударил по Израилю сотнями ракет
Ливан провел ракетную атаку по Израилю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Jerusalem Post.
Ракетная атака была массированной. Ливан нанес удар с использованием 320 боеприпасов. Поражены, предположительно, 11 военных объектов.
Сопротивление в Ливане после ракетной атаки обратилось к Израилю. Силы страны сообщили, что это было лишь начало ответа за ликвидацию Иерусалимом своего командира в Бейруте.
Несколько часов назад Израиль атаковал Ливан, поскольку узнал о подготовке страной ракетного удара по своей территории. Затем был закрыт аэропорт «Бен-Гурион», который находится неподалеку от Тель-Авива.
Почти сразу после этого премьер Израиля Беньямин Нетаньяху провел совещание с министром обороны. По итогам заседания был задействован режим чрезвычайной ситуации на двое суток.
Ранее израильские самолеты уже вторгались в воздушное пространство Ливана. Тогда они, предположительно, сбросили снаряды в столице страны Бейруте.