Ливан хладнокровно ударил по Израилю сотнями ракет

Ливан провел ракетную атаку по Израилю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Jerusalem Post.

Ракетная атака была массированной. Ливан нанес удар с использованием 320 боеприпасов. Поражены, предположительно, 11 военных объектов.

Сопротивление в Ливане после ракетной атаки обратилось к Израилю. Силы страны сообщили, что это было лишь начало ответа за ликвидацию Иерусалимом своего командира в Бейруте.

Несколько часов назад Израиль атаковал Ливан, поскольку узнал о подготовке страной ракетного удара по своей территории. Затем был закрыт аэропорт «Бен-Гурион», который находится неподалеку от Тель-Авива.

Почти сразу после этого премьер Израиля Беньямин Нетаньяху провел совещание с министром обороны. По итогам заседания был задействован режим чрезвычайной ситуации на двое суток.

Ранее израильские самолеты уже вторгались в воздушное пространство Ливана. Тогда они, предположительно, сбросили снаряды в столице страны Бейруте.