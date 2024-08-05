Израильские самолеты вторглись в воздушное пространство Ливана
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Четыре самолета Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана. Об этом рассказали в ливанской службе гражданской авиации, сообщает РИА Новости.
По данным авиации, боевые самолеты осуществили маневры над Бейрутом.
Кроме того, в центре ливанской столицы и на ее окраинах прогремели звуки, напоминающие сильные взрывы.
Ранее сообщалось, что руководство Израиля рассматривает возможность нанесения превентивного удара по Ирану в том случае, если атака со стороны Тегерана будет неизбежной.