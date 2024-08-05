Израиль рассматривает возможность нанести по Ирану превентивного удара

Руководство Израиля рассматривает возможность нанесения превентивного удара по Ирану в том случае, если атака со стороны Тегерана будет неизбежной, сообщает RT со ссылкой на газету The Times of Israel .

Как пишет издание, превентивные действия могут начаться только в случае абсолютной уверенности по поводу того, что разведывательные данные о намерениях Ирана являются верными.

В странах Запада считают, что Иран совершит нападение на Израиль уже в понедельник. До этого озвучивались три возможных сценария нападения Ирана на Израиль. Востоковед Руслан Сафиров допустил, что Тегеран будет атаковать Тель-Авив через свои прокси-силы — «Хезболлу» или других союзников в регионе.