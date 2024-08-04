Иран может напасть на Израиль уже в понедельник

Царьград: Иран может напасть на Израиль уже 4 августа

В странах Запада считают, что Иран совершит нападение на Израиль уже в понедельник, сообщает Царьград .

Три официальных лица Соединенных Штатов и Израиля поделились мнением о том, когда Тегеран начнет атаку на Тель-Авив. Удар могут провести 4 августа.

До этого озвучивались три возможных сценария нападения Ирана на Израиль. Востоковед Руслан Сафиров допустил, что Тегеран будет атаковать Тель-Авив через свои прокси-силы — «Хезболлу» или других союзников в регионе.

Также Иран может ударить по Израилю напрямую, как это было в апреле. Нельзя исключать и третьего варианта развития события. Тегеран может атаковать Тель-Авив, после чего начнется полномасштабная война между двумя странами, говорится в статье.

Также издание пишет, что Иран вынужден атаковать Израиль в любом случае. После убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании Тегеран был оскорблен Тель-Авивом.

Ранее по северу Израиля нанесли удар с территории Ливана. Военным ЦАХАЛ удалось сбить большую часть из 30 снарядов.