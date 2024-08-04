Армия Израиля раскрыла подробности ночного обстрела из Ливана

Израильской армии (ЦАХАЛ) удалось сбить большую часть снарядов, которые этой ночью запустили с территории Ливана, сообщает РИА Новости .

Движение «Хезболла» пыталось атаковать север страны. Ракеты запускались по израильскому населенному пункту Бейт-Гилель. В это время активно работала система противоракетной обороны «Железный купол».

Всего «Хезболла» выпустила из Ливана по Израилю 30 ракет. Большая часть из них была перехвачена. До цели долетели всего несколько снарядов, однако информации о пострадавших не появлялось.

В ответ на обстрел ЦАХАЛ ударила по одной из установок «Хезболлы», с помощью которой движение запускало ракеты по Израилю. Также ответной атаке подверглась инфраструктура южных регионов Ливана.

Ранее глава Центрального командования США Майкл Курилла прибыл на Ближний Восток для встреч с руководством дружественных США стран. Вместе они подготовятся к отражению предполагаемой атаки Ирана по Израилю.