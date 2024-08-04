Глава CENTCOM Курилла проведет консультации с союзниками из-за угроз Ирана
Глава Центрального командования США Курилла прибыл на Ближний Восток
Глава Центрального командования США Майкл Курилла прибыл на Ближний Восток для встреч с руководством дружественных США стран для подготовки отражения предполагаемой атаки Ирана, пишет ТАСС.
Курилла планирует посетить несколько стран Персидского залива, Иорданию и Израиль.
«Глава CENTCOM попытается мобилизовать международных и региональных союзников для совместного отражения потенциального удара со стороны Ирана», сказано в сообщении агентства.
Ранее в США и Израиле предположили, что Тегеран может атаковать Израиль в ближайший понедельник.