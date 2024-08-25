Нетаньяху: Израиль перехватил все беспилотники «Хезболлах»
Нетаньяху: Израиль помешал «Хезболлаху» ударить по стратегическим целям страны
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны сумела успешно перехватить все беспилотники, выпущенные со стороны ливанского движения «Хезболлах», пишет ТАСС.
По словам Нетаньяху, представители движения «Хезболлах» планировали ударить беспилотниками по стратегическим целям Израиля, но не смогли. Армия перехватила все потенциально опасные объекты.
Ночью Ливан пытался нанести значительный ущерб Израилю и совершил удар. Однако военнослужащие сократили ущерб до минимальных значений своим противостоянием.
В настоящее время «Хезболлах» заявляет, что Ливан готов к любому развитию событий после ночной атаки по Израилю.