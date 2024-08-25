Нетаньяху: Израиль перехватил все беспилотники «Хезболлах»

сегодня в 16:56

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны сумела успешно перехватить все беспилотники, выпущенные со стороны ливанского движения «Хезболлах», пишет ТАСС .

По словам Нетаньяху, представители движения «Хезболлах» планировали ударить беспилотниками по стратегическим целям Израиля, но не смогли. Армия перехватила все потенциально опасные объекты.

Ночью Ливан пытался нанести значительный ущерб Израилю и совершил удар. Однако военнослужащие сократили ущерб до минимальных значений своим противостоянием.

В настоящее время «Хезболлах» заявляет, что Ливан готов к любому развитию событий после ночной атаки по Израилю.