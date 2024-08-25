Ливан готов к любому развороту событий после ракетной атаки Израиля

Ливанское движение «Хезболлах» заявило, что готово к любому развороту событий после ракетной атаки по Израилю. Об этом сообщает РИА Новости .

В Ливане пообещали дать «жесточайший ответ», если в ходе следующих атак Израиля получат вред мирные жители страны. Однако реакции со стороны Иерусалима долго ждать не пришлось.

В ЦАХАЛ заявили, что израильские военные самолеты атакуют объекты противника на юге Ливана. Операция будет продолжаться до тех пор, пока не удастся устранить «угрозы» со стороны «Хезболлах».

Ранее Ливан нанес по территории Израиля ракетный удар с использованием 320 боеприпасов. Сообщалось о поражении 11 военных объектов ЦАХАЛ.