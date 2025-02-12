Израиль пообещал усилить войну в Газе, если ХАМАС не освободит заложников

Война в секторе Газа возобновится с большей интенсивностью, если палестинское движение ХАМАС не освободит заложников в субботу, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает РИА Новости .

Он также пообещал, что в этом случае для ХАМАС «откроются врата ада». Кац отметил, что новая война будет гораздо интенсивнее той, которая была до заключения соглашения о прекращении огня.

Министр обороны Израиля заявил, что это противостояние не закончится, пока ХАМАС не потерпит полное поражение и не освободит всех похищенных.

Также он сказал, что с помощью новой войны будут реализованы идеи президента США Дональда Трампа по палестинскому анклаву.

Ранее ХАМАС отложил запланированное на 15 февраля освобождение заложников, потому что увидел в действиях Израиля нарушение соглашения о прекращении огня.

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ответ на это пригрозил возобновить боевые действия в секторе Газа.