Израиль возобновит боевые действия в Газе, если ХАМАС не освободит заложников

Если палестинское движение ХАМАС не освободит заложников до 15 февраля, то армия Израиля возобновит боевые действия в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС .

Нетаньяху провел заседание военно-политического кабинета с министрами. По итогам мероприятия он потребовал от ХАМАС освободить заложников до полудня 15 февраля.

Если этого не произойдет, то соглашение о прекращении огня с палестинским движением будет аннулировано, добавил Нетаньяху. Он отметил, что в таком случае Израиль возобновит боевые действия в секторе Газа.

При этом Нетаньяху не стал уточнять, какое именно количество заложников должно быть освобождено до полудня 15 февраля.

Ранее ХАМАС отложил запланированное освобождение заложников. Движение увидело в действиях Израиля нарушение соглашения о прекращении огня.