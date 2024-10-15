Израиль отказался от ударов по ядерным объектам Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в беседе с американскими чиновниками, что готов нанести удар по военным объектам Ирана, вместо ядерных, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.

«Нетаньяху заявил администрации Байдена, что готов нанести удар по военным объектам Ирана, а не нефтяным или ядерным», — указано в сообщении издания.

Ранее сообщалось, что США направят в Израиль современную систему противоракетной обороны THAAD. Вместе с установкой прибудут и около 100 американских военнослужащих.

В октябре группа иранских депутатов обратилась к властям с просьбой разрешить создание ядерного оружия из-за угрозы со стороны Израиля.