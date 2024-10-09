Иранские депутаты обратились в Совбез страны с просьбой о создании ядерного оружия

Группа из 39 иранских парламентариев обратилась в Совбез страны с просьбой разрешить создание ядерного оружия из-за угрозы со стороны Израиля, передает иранское агентство ISNA .

В 1963 году Иран присоединился к Договору о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой, который подписали СССР, США и Великобритания в Москве 5 августа 1963 года. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Ираном подписан, но не ратифицирован.

Иран располагает запасами обогащенного урана, достаточными для производства нескольких ядерных бомб. При этом однозначной оценки, в какой срок страна может создать подобное оружие, на текущий момент нет.

Власти Ирана неоднократно заявляли, что стране придется изменить стратегию в отношении производства ядерного оружия в случае ядерного шантажа со стороны Израиля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщал, что Иран ускорил свою ядерную программу и близок к созданию ядерного оружия.