США направляют в Израиль одну из своих самых совершенных систем противоракетной обороны THAAD и около 100 американских военнослужащих, усугубляя участие США в эскалации войны на Ближнем Востоке, сообщает Washington Post .

Эта миссия знаменует собой первое значительное развертывание американских войск в Израиле с начала войны в Газе.

По данным министерства обороны Израиля, развертывание THAAD дополняет более чем 50 000 тонн вооружений и военной техники, которые Соединенные Штаты отправили Израилю с начала войны в октябре прошлого года.

Однако события продемонстрировали, что сложная система противоракетной обороны Израиля может быть преодолена, из-за этого десятки ракет могут поразить израильскую территорию. Так и произошло 13 октября, когда беспилотник «Хезболлы», по-видимому, уклонился от средств ПВО, нанеся удар по базе ЦАХАЛа близ северного израильского города Биньямина, убив четырех израильских солдат и ранив еще по меньшей мере семерых.

«Батарея THAAD усилит интегрированную систему противовоздушной обороны Израиля», — сказал представитель Пентагона Пэт Райдер.

По его информации, эти действия подчеркивают твердую приверженность Соединенных Штатов обороне Израиля и защите американских солдат от любых дальнейших атак со стороны Ирана баллистическими ракетами.

Система THAAD специально разработана для поражения баллистических ракет. Система наземного базирования не имеет боеголовок и не используется для нанесения ударов по зданиям или проведения наступательных операций. Скорее всего, система противодействует только приближающимся баллистическим ракетам малой и средней дальности.

Вице-президент США Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп поклялись решительно защищать Израиль, выразив поддержку скорейшему прекращению войны. Конфликт глубоко расколол Демократическую партию: молодые избиратели и американцы арабского происхождения критикуют Харрис за то, что она не призвала ввести ограничения на поставки американского оружия Израилю в ответ на убийство более 42 000 человек в Газе и блокирование поставок гуманитарной помощи.