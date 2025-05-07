Историк Пименова: Мерц может не сохранить пост канцлера до окончания срока

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц собрал вокруг себя слабую команду и нестабильное правительство. Поэтому он может не сохранить свой пост до конца срока, сообщила историк-германист, кандидат исторических наук Евгения Пименова.

Парламент Германии 6 мая провел второй тур выборов немецкого канцлера, по результатам которого лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц все-таки был избран на этот пост. Стать канцлером по итогам первого тура Мерцу не удалось.

«Еще на этапе коалиционных переговоров, несмотря на то, что они прошли быстро и успешно, при этом без сложных моментов, — уже на этом этапе эксперты говорили, что это правительство может быть очень нестабильным. Получившиеся большинство очень хлипкое, эта коалиция не получила значимого перевеса в парламенте. Еще играет роль АДГ (партия „Альтернатива для Германии“ — ред.), которая набирает политический вес», — сказала Пименова.

Она отметила, что АДГ в Германии признали экстремистской организацией. Таким образом эта оппозиционная партия получает флер «жертв режима», что тоже не играет на руку правительству Мерца.

Пименова добавила, что придется столкнуться со сложной экономической ситуацией в Германии. Исходя из вышеперечисленного, эксперт допускает, что Мерц может не досидеть до конца свой первый срок на посту канцлера.