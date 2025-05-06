Мерца во втором туре избрали канцлером Германии

Парламент Германии провел второй тур выборов немецкого канцлера, по результатам которого лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц все-таки был избран на этот пост, сообщает РИА Новости .

Для победы в первом туре Мерцу нужно было получить 316 голосов, но он набрал только 310. Из-за нехватки голосов политик провалился и не стал канцлером.

Второй тур хотели перенести на другую дату, но затем решили провести 6 мая. Со второго раза Мерц все же был избран новым канцлером ФРГ. Теперь он набрал 325 голосов парламентариев.

После провала в первом туре сопредседатель ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель обвинила Мерца в мошенничестве и предложила ему уйти из политки.