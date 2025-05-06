Фридриху Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером ФРГ в первом туре

Лидеру Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриху Мерцу не удалось получить нужного количества голосов в Бундестаге для избрания канцлером ФРГ в первом туре, сообщает ТАСС .

Об этом рассказала глава немецкого парламента Юлия Клекнер. Трансляция заседания ведется на сайте парламента.

За Мерца проголосовали 310 депутатов, а для избрания нужно получить 316 голосов. Фракции германской Социал-демократической партии и блока ХДС/ ХСС занимают в Бундестаге 328 мест.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко раскритиковал Фридриха Мерца, баллотирующегося на пост канцлера ФРГ, назвав его нацистом из-за его высказываний о Крымском мосту. Мерц подчеркивал, что ВСУ нужно перейти от обороны к наступлению, отмечал важность Крымского моста как стратегически значимой цели.