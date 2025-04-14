«Подумай дважды, нацист!»: Медведев ответил на слова Мерца о Крымском мосту

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Медведев назвал Мерца нацистом после его заявлений о Крымском мосту

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко раскритиковал Фридриха Мерца, баллотирующегося на пост канцлера Германии, назвав его нацистом в связи с высказываниями о Крымском мосту, сообщает RT .

«Кандидата в канцлеры Фрица Мерца преследуют воспоминания об отце, служившем в гитлеровском вермахте. Теперь Мерц предложил нанести удар по Крымскому мосту. Подумай дважды, нацист!» — написал он в социальной сети X.

Ранее Фридрих Мерц, возглавляющий блок ХДС/ХСС, высказался о том, что украинским Вооруженным силам следует перейти от оборонительной тактики к наступательной, подчеркнув важность Крымского моста как стратегически значимой цели.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Мерца, охарактеризовал его как сторонника эскалации конфликта.