Мерцу посоветовали отказаться от участия в выборах немецкого канцлера

Политик Вайдель: Мерцу нужно отказаться от участия в выборах канцлера

Сопредседатель ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель считает, что Фридрих Мерц должен оставить политическую сцену после своего поражения в первом туре голосования за канцлера в Бундестаге, сообщает «Интерфакс».

Она обвинила Мерца во лжи и «крупнейшем в истории мошенничестве на выборах». По мнению Вайдель, из-за этого данный кандидат даже не смог привлечь на свою сторону собственную коалицию.

Политик уверена, что если Мерц все-таки станет канцлером, то правительство под его руководством приведет ФРГ к «еще большей нестабильной ситуации в стране».

Вайдель предложила Мерцу уйти из политики, открыв тем самым путь для проведения новых выборов.

Мерцу не хватило 6 голосов для избрания канцлером ФРГ в первом туре. Заявлялось, что второй тур будет перенесен, однако затем появилась информация, что его все-таки могут провести 6 мая.