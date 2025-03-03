Ирландия планирует развязать себе руки по теме миротворцев на Украине

Правительство Ирландии планирует избавиться от необходимости согласования с ООН отправку своих военных за рубеж, заявил ТАСС посол РФ в республике Юрий Филатов.

«Они хотят развязать себе руки для участия в других миссиях, не одобренных ООН», — сказал посол в беседе с агентством.

Дипломат уточнил, что речь может идти об отправке ирландских военных на Украину.

Сейчас для зарубежных миссий Ирландии требуется согласование в местном правительстве и структурах ООН.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о намерении отправить на Украину сухопутные подразделения и авиацию. Возможность прямой военной помощи Киеву не исключал и канадский премьер Джастин Трюдо.