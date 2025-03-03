Макрон и Стармер подготовили план по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о плане прекращения огня на Украине и вводе миротворцев, пишет РИА Новости .

Париж и Лондон предложили на первом этапе «перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры». Огонь на линии боевого соприкосновения не предполагается, так как его трудно будет контролировать.

На втором этапе перемирия на Украину будут введены миротворцы, сказал Макрон, его слова приводит французское издание Le Figaro.

Реакция Москвы и Киева на мирную инициативу пока не известна.