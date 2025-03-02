Захарова прокомментировала слова Трюдо об отправке канадских военных на Украину

Канаду от США защитят сбежавшие от мобилизации украинцы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова канадского премьер-министра Джастина Трюдо об отправке военных на Украину.

«Кто будет защищать канадскую землю в случае расширения США на север? Видимо, сбежавшие в Канаду от мобилизации украинцы», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Трюдо не исключил возможность отправки канадских военных на Украину.

Заявление политик сделал после европейского саммита по вопросам Украины.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно предлагал Канаде присоединиться с США в качестве 51-го штата.