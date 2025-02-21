Трамп разрешил Канаде оставить ее гимн после становления 51-м штатом США

Американский президент Дональд Трамп пошутил, что разрешит Канаде оставить ее действующий гимн, если страна станет 51-первым штатом США. Политик назвал канадский гимн «прекрасной вещью», сообщает ТАСС .

«Мне нравится „О, Канада“. Это прекрасная вещь. Думаю, нам придется оставить его для 51-го штата», — сказал Трамп.

До этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна «никогда не станет» 51-м штатом США. 21 февраля, комментируя победу канадцев над американцами в финале хоккейного Турнира четырех наций, Трюдо сказал, что «вам не отнять нашу страну, как и не отнять нашу игру».

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет сделать Канаду новым штатом в составе США. Республиканец также называл соседнюю страну «нежизнеспособной». Трюдо отвечал Трампу, что подобные разговоры неприемлемы.