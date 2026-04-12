Иран заявил о завершении переговоров с США спустя 14 часов
Переговоры между США и Ираном в Исламабаде завершились после 14 часов обсуждений, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство исламской республики.
Диалог проходил при посредничестве Пакистана. Сейчас технические группы с обеих сторон обмениваются материалами.
Несмотря на сохраняющиеся разногласия, переговоры будут продолжены.
Ранее иранская сторона сообщила, что статус Ормузского пролива продолжает вызывать разногласия при переговорах.
