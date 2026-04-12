Иран сообщил, что статус Ормузского пролива продолжает вызывать разногласия

Переговоры делегаций Ирана и США продолжаются. Однако между сторонами сохраняется несколько серьезных разногласий по урегулированию конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию.

По данным СМИ, несмотря на первоначальный прогресс, вопрос об Ормузском проливе и ряд других тем остаются предметом острых споров.

Ранее Иран заявил, что Ормузский пролив откроют только с разрешения Тегерана.

В Исламабаде идет уже третий раунд переговоров между Ираном и США с участием пакистанских посредников.

