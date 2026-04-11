В Исламабаде начался третий раунд переговоров США и Ирана

В Исламабаде стартовал уже третий раунд переговоров между Ираном и США при участии пакистанских посредников, сообщает ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию.

По данным СМИ, это «последний шанс» для сторон прийти к взаимопониманию по возникшим вопросам. Иранскую делегацию представляют спикер парламента Мохаммад Галибаф, глава МИД Аббас Арагчи и зампред Совбеза Али Багери. С американской стороны в переговорах участвуют вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпредставитель президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Ранее член иранской делегации в Исламабаде заявил о хорошем ходе переговоров.