сегодня в 22:39

СМИ: переговоры Ирана и США по завершению конфликта идут хорошо

Переговоры между Ираном и США в Пакистане проходят хорошо, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский телеканал MS NOW.

По словам члена иранской делегации в Исламабаде, американская сторона настроена на диалог.

«Переговоры пока идут хорошо. Америка слушает нас», — заявил источник.

Дипломат также отметил, что иранская делегация чувствует свое преимущество на этой встрече.

Переговоры начались около 17:00 по местному времени (15:00 мск). Они длятся уже несколько часов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.