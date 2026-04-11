СМИ: переговоры Ирана и США по завершению конфликта идут хорошо
Переговоры между Ираном и США в Пакистане проходят хорошо, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский телеканал MS NOW.
По словам члена иранской делегации в Исламабаде, американская сторона настроена на диалог.
«Переговоры пока идут хорошо. Америка слушает нас», — заявил источник.
Дипломат также отметил, что иранская делегация чувствует свое преимущество на этой встрече.
Переговоры начались около 17:00 по местному времени (15:00 мск). Они длятся уже несколько часов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.