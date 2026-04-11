Переговоры США и Ирана по завершению конфликта идут больше 5 часов
Переговоры США с Ираном, касающиеся урегулирования ближневосточного конфликта, ведутся уже больше 5 часов, сообщает ТАСС.
Обсуждения начались около 17:00 по местному времени (15:00 мск). Спустя несколько часов был объявлен перерыв — он длился около часа.
Сейчас переговоры продолжаются.
Ранее американская сторона приняла предварительные требования Ирана для начала переговоров. В их число вошли такие условия, как прекращение огня в Ливане и разморозка активов страны.
