Переговоры США и Ирана по завершению конфликта идут больше 5 часов

Переговоры США с Ираном, касающиеся урегулирования ближневосточного конфликта, ведутся уже больше 5 часов, сообщает ТАСС .

Обсуждения начались около 17:00 по местному времени (15:00 мск). Спустя несколько часов был объявлен перерыв — он длился около часа.

Сейчас переговоры продолжаются.

Ранее американская сторона приняла предварительные требования Ирана для начала переговоров. В их число вошли такие условия, как прекращение огня в Ливане и разморозка активов страны.

