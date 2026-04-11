сегодня в 12:19

Переговоры Ирана и США по завершению ближневосточного конфликта начнутся в 15:00

Переговоры делегаций Соединенных Штатов и Ирана по завершению конфликта на Ближнем Востоке стартуют в Исламабаде в субботу около 15:00 по московскому времени, сообщает Mash .

В состав переговорной группы США вошли вице-президент Дэвид Вэнс, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, который является зятем действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

Иран представит министр иностранных дел республики Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Делегации уже прибыли в столицу Пакистана.

Иранское посольство сообщало, что американская сторона приняла предварительные требования Тегерана для начала переговоров. Речь идет о прекращении огня в Ливане и разморозке активов страны.

Как пишут американские СМИ, повестка, предположительно, будет утверждена США и Ираном через пакистанских посредников, затем стороны проведут прямые переговоры. Американская делегация намерена потребовать отпустить всех задержанных соотечественников.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать еврейское государство и другие страны, где есть американские военные базы.

