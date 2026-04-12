Иран заявил, что Ормузский пролив откроют только с разрешения Тегерана

Ормузский пролив может быть открыт для судоходства только с разрешения Тегерана. Об этом заявил глава комитета по национальной безопасности иранского парламента (Меджлиса) Эбрахим Азизи, сообщает ТАСС .

«Ормузский пролив может быть открыт только с разрешения Ирана, а не при помощи публикаций в виртуальном пространстве», — отметил политик.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся переговоров между Ираном и США.

Ранее в Исламабаде начался уже третий раунд переговоров между Ираном и США при участии пакистанских посредников.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.