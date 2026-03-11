Иран изменил тактику боевых действий против Израиля и США

В Иране заявили, что будут наносить «удар за ударом» против США и Израиля

Иранское командование решило изменить подход к ведению боевых действий в ходе эскалации с США и Израилем. Тегеран заявил, теперь он будет наносить «удар за ударом», а не только проводить ответные атаки, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

В центральном штабе иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» утверждают, что «политика ответных ударов закончилась». Иран избрал новый подход к конфликту — теперь он хочет наносить «удар за ударом».

Между тем днем 11 марта в израильском Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тегеран в ответ стал бить по израильским целям и странам, где есть американские военные базы.

В ночь на 11 марта Иран запустил ракеты в сторону израильской территории. При этом данные о количестве выпущенных снарядов не раскрывались. До этого армия обороны Израиля объявила о нанесении новой серии ударов по Тегерану.

