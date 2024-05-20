Индия будет участвовать в швейцарской конференции по Украине

Премьер Индии Моди заявил об участии страны в конференции по Украине в Швейцарии

В Швейцарии 15 и 16 июня без участия России состоится конференция по Украине, в которой поучаствует даже Индия, пишет ТАСС со ссылкой на Press Trust of India.

Индийский премьер Нарендра Моди заявил, что Индия на предстоящей конференции будет представлять «голос глобального Юга», чтобы продвигать концепцию, направленную на процветание мира и человека.

«Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня глобального мира, безопасности и развития», — заявил Моди.

При этом на вопрос, планирует ли премьер Индии лично присутствовать на конференции, ответил уклончиво, сославшись на сроки, логистику и параллельные обязательства.

Ранее власти Швейцарии подтвердили даты проведения конференции, посвященной ситуации на Украине, куда пригласили 160 делегаций из разных стран мира, кроме России. Кремль отреагировал на новость и заявил, что подобное мероприятие без представителей Москвы будет направлено совсем не на мир.